وعندما بلغت الخامسة من عمرها انتقلت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعاشت فى يوتا ونيفادا، لتبدأ مسيرتها فى مجال الأزياء. وبعد انضمامها لتعمل كعارضة أزياء، بدأت مشوارها الغنائى فى سنة 2009. وتميزت أنتونيا ياكوبيسكو بإطلالاتها الأنثوية الأنيقة التى جعلتها تتألق كعارضة أزياء، ليزيد متابعيها عبر "إنستجرام" عن الـ 2 مليون متابع.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صور تبرز جمال الرومانية أنتونيا ياكوبيسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.