صور .. أم يابانية تبدع فى تزيين الطعام لإرضاء أطفالها

وحاولت الأم اليابانية التى تدعى "إيتونى" بعد معاناتها مع أطفالها وصعوبة إرضائهم، الابتكار فى طريقة إعداد الطعام حتى أصبحوا متحمسين لتناول الطعام.

وابتكرت إيتونى شخصيات سينمائية محبوبة لأطفالها، وتشجيعهم على تناول الطعام، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

فقامت الأم بتصميم العديد من الأشكال الكرتونية خلال تحضيرها للطعام، دون أن تحصل على أى تدريب فى فن الطعام لكنها تمارس أسلوبا من الفن اليابانى يسمى "كيارابين"، والذى يتميز بتزيين الطعام ليجسد أشخاص عادية أو من وسائل الإعلام الشعبية، أوالحيوانات، أوالنباتات.

وتحاول الأم تقديم أطباق متكاملة لأطفالها الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و10 و8 سنوات.