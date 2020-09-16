الارشيف / لايف ستايل

صور .. أم يابانية تبدع فى تزيين الطعام لإرضاء أطفالها

0 نشر
إيرينى بهجت 2020-09-16 11:35 0 تبليغ

Advertisements

وحاولت الأم اليابانية التى تدعى "إيتونى" بعد معاناتها مع أطفالها وصعوبة إرضائهم، الابتكار فى طريقة إعداد الطعام حتى أصبحوا متحمسين لتناول الطعام.

وابتكرت إيتونى شخصيات سينمائية محبوبة لأطفالها، وتشجيعهم على تناول الطعام، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

فقامت الأم بتصميم العديد من الأشكال الكرتونية خلال تحضيرها للطعام، دون أن تحصل على أى تدريب فى فن الطعام لكنها تمارس أسلوبا من الفن اليابانى يسمى "كيارابين"، والذى يتميز بتزيين الطعام ليجسد أشخاص عادية أو من وسائل الإعلام الشعبية، أوالحيوانات، أوالنباتات.

وتحاول الأم تقديم أطباق متكاملة لأطفالها الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و10 و8 سنوات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صور .. أم يابانية تبدع فى تزيين الطعام لإرضاء أطفالها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا