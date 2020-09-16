الرياضة تعالج تآكل مفصل الركبة

وأشارت الجمعية إلى فائدة الرياضة ودورها فى تخفيف المتاعب من ناحية، وأنها تعمل على تقوية المفاصل وتحسين وظيفتها من ناحية أخرى. وأوضحت الجمعية أنه من المثالى ممارسة تمارين تقوية العضلات وتمارين زيادة الحركة لمدة 45 دقيقة بمعدل مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا. ومن الرياضات المناسبة المشى وركوب الدراجات الهوائية، بينما لا يجوز ممارسة الرياضات العنيفة مثل كرة القدم.

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