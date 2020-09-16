أجيال: أهمية نظر وتحدث الأم مع الطفل أثناء الرضاعة

وأوضح رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، الطفل يبدأ أن يرى المشهد بوضوح عند سقوط شعاع من الضوء على شىء معين لتنعكس على العين ثم إرسال إشارة للمخ لإدراك ومعرفة تفاصيل الأشياء بوضوح.

اجمل ما فى المرحلة ليس تطور مخ الطفل فقط بل ترتبط بمشاعر السعادة والاحساس بالأمان ، يرتبط برائحة الأم بصوتها.

وذكر رفعت المسافة التى يمكن أن تكون فيها الرؤية جيدة للطفل خلال الشهر الأول، وهى من 25 إلى 30 سنتيمترا وتختلف من طفل لآخر، وهى المسافة بين الطفل ووجه الأم أثناء عملية الرضاعة.

وطالب الأمهات بضرورة الابتسامة فى وجه أطفالهن أثناء عملية الرضاعة بنوعيها سواء كانت الطبيعية أو الصناعية، مشيرا إلى زيادة حدة البصر لديهم تدريجيا.

وتابع رفعت قائلا: "الطفل كتلة من المشاعر تجاه نفسية الأم والأشخاص المقربين حوله"، مضيفا أنه يتجاوب مع نبرات اللغة وإيقاعها باستمرار، ناصحا الأمهات بالتحدث مع الطفل بشكل مستمر لتطوير مهارة اللغة والتركيز لديهم.