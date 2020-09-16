استشارى يوضح فائدة سماع الطفل للموسيقى الهادئة

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى أنه يجب على الأم ممارسة بعض التدريبات التى منها "تمرين طلوع اللسان" خلال أيام فقط حتى يبدأ الطفل سلوك نفس التصرف، حتى يتم تنشيط مهارة الطفل فى التقليد.
وأوضح رفعت أن الألعاب المتحركة من أفضل الأنشطة المحفزة للطفل، لدورها فى تنمية مهارة المتابعة لديه.
ويجب تعود الطفل على سماع الموسيقى الهادئة عند كونه جنينا، ضمانا لشعوره بالاسترخاء والهدوء بعد ميلاده، لذلك نصح الأمهات بسماع الطفل للموسيقى لمدة أيام ثم إيقافها وإعادة تشغيلها بعدها بأيام للانتباه حول تعبيرات وجه الطفل واسترجاعه للأصوات.
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