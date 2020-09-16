فيديو ضرب طفل داخل صيدلية بالشرقية يشعل السوشيال ميديا

وظهر فى الفيديو، أحد المواطنين وهو يعتدى على طفل بالضرب داخل الصيدلية، دون تدخل أى من المتواجدين وقتها.
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ووفقا للمتداول، فإن المعتدى يدعى "ص.الـ"، والذى تعدى بالضرب على الطفل "محمد.ا.ع"، دون سبب واضح.
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