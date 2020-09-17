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الصين : اكتشاف ديناصورين مدفونين أحياء منذ 125 مليون سنة

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أحمد جاد 2020-09-16 19:58 0 تبليغ

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وحدد فريق من العلماء المنتسبين إلى عدة مؤسسات فى الصين والأرجنتين وبلجيكا بورقة منشورة بمجلة (بيير)، البقايا المتحجرة للديناصورين غير المعروفين قبل ذلك.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، لاحظ علماء الحفريات أن عيون الديناصورين كانت مغلقة عندما دُفنا أحياء، وأطلقوا عليهما اسم "النائم الأبدى" باللغة الصينية.

ويُعتقد أن الديناصورين من خلال وضعية الهياكل العظمية ماتا اختناقا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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