ناسا فى مهمة للبحث عن حياة على كوكب الزهرة

ويقول علماء إن المهمة المتعلقة بكوكب الزهرة تحديدًا، من شأنها معرفة ما إذا كانت به مقومات حياة، وخاصة بعد الكشف عن دليل قوى على احتمال وجود شكل للحياة خارج الأرض.

وكان فريق بحثى دولى كشف، الإثنين، عن دلائل على احتمال وجود ميكروبات فى سُحب كوكب الزهرة شديدة الحمضية، تتمثل فى آثار لـ غاز الفوسفين الذى تنتجه على الأرض بكتيريا تنتشر فى البيئة الخالية من الأكسجين.

وفى فبراير، وضعت ناسا قائمة قصيرة بها أربع مهمات مقترحة تدرسها إحدى لجانها حاليا. وستطلق مهمتان منها مسبارين آليين إلى كوكب الزهرة.

والمهمة "دافينشى" واحدة من هاتين المهمتين وسترسل مسبارا إلى الغلاف الجوى للكوكب.

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وقال ديفيد جرينسبون، عالم الأحياء الفلكية الذى يشارك فى مقترح مهمة دافينشي+، لرويترز الثلاثاء: "دافينشى هى الخيار المنطقى إذا كنت تريد متابعة هذا الأمر.. لأن الطريقة الوحيدة لذلك هى الذهاب إلى هناك ومعرفة ما يدور فى الغلاف الجوى".

ولم يكن البحث عن أى شكل للحياة فى مكان آخر فى المجموعة الشمسية يركز على كوكب الزهرة من قبل. وفى يوليو، أطلقت "ناسا" مركبة من الجيل المقبل للبحث عن آثار حياة، ربما كانت فى الماضى، على كوكب المريخ.