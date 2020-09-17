سونى تعلن موعد إطلاق بلاى ستيشن 5 .. وتحدد السعر المنافس لـ إكس بوكس

ويمهد الإعلان عن السعر الطريق أمام منافسة بين منصتى "بلايستيشن" و"إكس بوكس" التى تصنعها مايكروسوفت فى نهاية العام، مع إقبال المستهلكين على المنصات الأفضل التى تقدم لهم ألعابا حصرية.

وكانت مايكروسوفت أعلنت الأسبوع الماضى طرح النسخة "إكس" من منصة ألعاب "إكس بوكس" للبيع فى العاشر من نوفمبر بسعر 499.99 دولار، فيما ستبيع النسخة إس الأقل قوة بسعر 299.99 دولار.

وتراهن "إكس بوكس" على أن منح المستهلكين الاختيار، سيجب مخاطر إطلاق جهازين متميزين فى وقت واحد.

وتسبب فيروس كورونا فى زيادة الشركة اليابانية لتوقعاتها على نحو حاد، مع ازدهار سوق منصات الألعاب.

كما عززت شركة الإلكترونيات العملاقة فى يوليو الماضى الطلبات مع الموردين تحسبًا لزيادة الطلب على فى موسم العطلات وما بعده، حيث يقضى الناس المزيد من الوقت فى المنزل بسبب الفيروس.