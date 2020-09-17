الارشيف / لايف ستايل

قرصنة الحسابات المصرفية تعيق خطط التحول الرقمى فى اليابان

0 نشر
شريف على 2020-09-17 07:38 0 تبليغ

Advertisements
تكررت حوادث سرقة الأموال من الحسابات المصرفية للمستهلكين فى اليابان، باستخدام أنظمة الدفع الرقمى، مما يجعلها أمام عقبة كبيرة بشأن التحول إلى التعاملات المالية غير النقدية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى قرار "جابان بوست بنك" أكبر مؤسسة ادخار فى اليابان بتعليق خدمة ربط الحسابات المصرفية للعملاء بأنظمة الدفع الإلكترونى لعشر شركات عاملة فى هذا المجال، بما فى ذلك شركة "إن.تى.تى دوكومو" العملاقة لاتصالات الهاتف المحمول.

ويعنى هذا القرار أن إعادة شحن الأرصدة فى خدمات الدفع الرقمى لن تكون متاحة للعملاء من خلال الاتصال المباشر بالحسابات المصرفية لدى البنك.

جاء قرار البنك اليابانى فى أعقاب إعلان شركة "إن.تى.تى دوكومو" الأسبوع الماضى اكتشاف أن الأموال التى تم سحبها من الحسابات المصرفية عبر خدمتها للدفع باستخدام الهاتف المحمول، تمت من خلال حسابات مصرفية وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة.

وتأتى هجمات لصوص الحسابات المصرفية فى ظل محاولات من الحكومة اليابانية لدفع المزيد من أفراد الشعب نحو استخدام أنظمة الدفع الرقمى فى ظل استمرار سيطرة العملات الورقية والمعدنية على تعاملات الناس فى اليابان.

Advertisements

يذكر أن الحكومة اليابانية تحاول دفع المزيد من الناس نحو استخدام أنظمة الدفع الرقمى فى ظل استمرار سيطرة العملات الورقية والمعدنية على تعاملات الناس فى اليابان.

وتستهدف الحكومة مضاعفة حصة المعاملات غير النقدية إلى 40 % من إجمالى التعاملات المالية فى اليابان بحلول 2025 فى حين تبلغ النسبة حاليا نحو 20 % فقط، بحسب أرقام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قرصنة الحسابات المصرفية تعيق خطط التحول الرقمى فى اليابان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا