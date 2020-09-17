عند الحزن.. تجنب تناول تلك الأطعمة

وهناك بعض الأطعمة التى قد تكون غير نافعة عند الشعور بتلك التقلبات المزاجية، وفقا لموقع "Webmd"، منها:

-العصائر:

تعتبر من المشروبات التى يجب الابتعاد عنها عند الشعور بالحزن، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات التى تتسبب فى الإصابة بالتقلبات المزاجية، لأن اختلاف نسبة الجلوكوز بالدم فيها يؤدى إلى الشعور بالارتباك والقلق، لذا يفضل تناول ثمار الفاكهة للحفاظ على مستويات السكر فى الدم.

-القهوة:

يعمل الكافيين على زيادة العصبية لدى الفرد، عند تناولها فى فترة الشعور بالحزن.

-الوجبات السريعة:

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تحتوى على نسبة عالية من الدهون التى تؤثر على الحالة المزاجية، وزيادة فرص الإصابة بالاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب، وينصح باستبدالها بالأسماك الدهنية والزيوت الطبيعية والمكسرات والأفوكادو، لدورهم فى تحسين المزاج دون الإضرار بالصحة العامة.

-الحلويات:

تتسبب فى معاناة الفرد من التقلبات المزاجية الحادة، لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الدهون المهدرجة التى تستنزف طاقة الجسم خلال عملية الهضم، ناتجا عنها الشعور بالخمول والكسل.

-المشروبات الغازية:

لأن بها نسبة عالية من السكريات، بالإضافة إلى الصودا التى تدخل فى تصنيعها وتزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب.