واكتشف ستان ساكريسون الهيكل العظمى للديناصور فى عام 1987، الذى يحقق سعر بيع قياسى لن يقل عن 8 ملايين دولار. ويتم عرض الهيكل العظمى للبيع فى المزاد بجانب روائع الفن الحديث والمعاصر. وأكد جيمس هايسلوب، رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعى فى دار كريستيز، أن بيع ذلك الهيكل العظمى يعد فرصة واحدة فى كل جيل، وفقا لما جاء فى صحيفة "إندبندنت".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عرض هيكل عظمى لديناصور فى مزاد بـ 8 ملايين دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.