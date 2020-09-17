خطوات حماية العين من الإجهاد والجفاف فى أماكن العمل

ونصح الأطباء بضرورة الاهتمام بتلك المشكلة حتى لا تزيد من حدة الأعراض المصاحبة مثل تهيج العين وجفافها وضعف التركيز وضبابية الرؤية والصداع وحساسية الضوء.

ويفضل اتباع بعض النصائح وخصوصا العاملين أمام شاشات الكبيوتر لحماية أعينهم، وفقا لموقع "Healthline"، منها:

-أخذ استراحة:

تقليل الوقت الذى يقضيه الفرد أمام الشاشات الإلكترونية، وأخذ راحة لفترة ما بين 15 لـ 20 دقيقة كل ساعتين.

-وضعية الشاشة:

يفضل أن تكون شاشة الكمبيوتر فى مستوى العين على بعد طول الذراع، مع تكبير النصوص حتى يمكن رؤية الخطوط بوضوح.

-الإضاءة الجيدة:

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تعتبر من الشروط التى يجب توافرها فى بيئة العمل للحفاظ على صحة العين، حتى لا يعرض العين للإجهاد.

-ارتداء النظارة الطبية:

يجب اطمئنان الموظف على نظره وزيارة الطبيب، لأن العمل على الكومبيوتر في حالة المعاناة من ضعف النظر، قد يؤدي إلى الإصابة بإجهاد العين.

-ترطيب هواء الغرفة:

يُنصح بعدم الاعتماد الكلى على التكييف فى الغرف بالعمل لأن الهواء الجاف الصادر من اجهزة التكييف ودخان السجائر يصيب العين بالإجهاد والجفاف.

ويجب الحرص على تجديد هواء الغرفة من خلال فتح النوافذ أو وضع نباتات فى زوايا الغرفة.