إنفوجراف : من مضاعفات كورونا .. احذر جلطة الرئة

ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أسباب وأعراض الجلطة الرئوية، وطرق الوقاية منها. ومن بين أعراض جلطة الرئة ضيق التنفس، والشعور بآلام فى الصدر والدوخة وعدم الاتزان، وارتفاع درجة حرارة الجسم وازرقاق الجلد وتورم الساقين. ويفضل شرب السوائل بكثرة للوقاية من الإصابة بـ الجلطة الرئوية، مع ارتداء جوارب الضغط، وثنى كواحل القدم كل 15 دقيقة ورفع الساق قليلا أثناء الاسترخاء.

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