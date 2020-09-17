فيديو .. الصحة تحذر من العطس والسعال فى اليدين للوقاية من كورونا

وطلبت وزارة الصحة من المواطنين ضرورة حماية أنفسهم والآخرين من الإصابة بفيروس كورونا. ونصحت الصحة المواطنين بأنه عند العطس أو السعال يخرج آلاف الميكروبات من الفم والأنف. وعند استعمال المناديل يجب التخلص منه فور استخدامه، ثم غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو استعمال المواد المطهرة. وفى حالة عدم توفر المناديل حذرت من العطس أو الكحة فى كف اليد، بسبب استمرار بقاء الميكروبات فى اليدين، وتنقل إلى أى شىء يتم لمسه.

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