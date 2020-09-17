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فيديو .. بريطانى يستعين بـ أفعى للوقاية من كورونا بدلا من الكمامة

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إيرينى بهجت 2020-09-17 14:21 0 تبليغ

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وانصدم ركاب حافلة فى مدينة مانشستر البريطانية من رجل يرتدى كمامة غريبة لوقاية نفسه من ، مسببا حالة من الذعر لدى الركاب الذين شاهدوها.

وقال أحد الركاب أنهم اعتقدوا أن الرجل يرتدى كمامة بشكل غريب، فكانت فى هيئة أفعى حتى لاحظوا رأس الأفعى وهى تتحرك.

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وقال متحدث باسم هيئة المواصلات فى مانشستر، حسبما جاء فى "سبوتنيك" : "تنص التوجيهات الحكومية بوضوح على ضرورة ارتداء قناع، وليس من الضرورى أن يكون قناعا جراحيا، إذ بإمكان الركاب صنع قناع خاص بهم أو ارتداء شىء مناسب، مثل وشاح".

وأضاف: "لا نعتقد أنه يمكن للأمر أن يصل لاستخدام جلد الثعبان، خصوصا عندما يكون ما زال متصلا بالثعبان".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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