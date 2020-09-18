- 1/2
- 2/2
ويرصد الإنفوجراف التالى، أبرز الأمراض التى قد تسبب زيادة فى الوزن، منها: قصور الغدة الدرقية، والاكتئاب، ومتلازمة تكيس المبايض، وغيرها.
وينصح الأطباء، بممارسة الرياضة يوميًا، لتنشيط الدورة الدموية، وتجنب الإصابة بالأمراض التى تؤدى إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. أمراض تسبب زيادة الوزن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.