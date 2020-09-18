إنفوجراف.. أمراض تسبب زيادة الوزن

ويرصد الإنفوجراف التالى، أبرز الأمراض التى قد تسبب زيادة فى الوزن، منها: قصور الغدة الدرقية، والاكتئاب، ومتلازمة تكيس المبايض، وغيرها.

وينصح الأطباء، بممارسة الرياضة يوميًا، لتنشيط الدورة الدموية، وتجنب الإصابة بالأمراض التى تؤدى إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ.