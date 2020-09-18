روسى يعثر على نيزك يصل عمره إلى 4.5 مليار عام

وقرر الرجل أن يأخذه للبيت حيث درسه فتبين أن الحجر يشبه شظية معدنية، ثم اتضح أن الحجر المعدنى له قدرة على التمغنط. واشتبه الرجل بأن الحجر هو نيزك فقرر استشارة الخبراء.
وأكد د. أناتولى جوسيف، البروفيسور فى جامعة "ألتاي" للتربية والعلوم الإنسانية أن الشظية التى وجدها الرجل هى نيزك.
وقال، جوسيف فى حديث أدلى به لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" إن النيزك الحديدى الذى يزن 530 جراما سقط على الأرض منذ أسبوعين بالقرب من قرية فومينسكى. لذلك أطلقت عليه تسمية "نيزك الفومينسكي". وبلغت كثافته 5.3 جرام/ سنتيمتر مربع. ويتكون النيزك من الحديد الصافى.
وأوضح أن عمره يقدر بـ 4.5 مليار عاما، ما يناسب عمر كوكب الأرض. وحسب البروفيسور فإن النيزك لا يشكل أية خطورة على البشر لأنه لا يبعث بأية أشعة ضارة.
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