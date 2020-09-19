دراسة حديثة: الدماغ البشرى يحتاج ساعة لحفظ الكلمات الجديدة

وقال موقع"news-medical"، إن الدراسة انتهت إلى أيضا إلى اضطرابات التحدث وكيف التغلب عليها بطرق فعالة جدا، مؤكدة أنها أجرت تجربة شارك فيها بعض المتطوعين، طُلب منهم حفظ ثمانى كلمات جديدة، كان نصفها متشابهًا فى معانى الكلمات، أما باقى الكلمات فلم تكن تمتلك أى معنى.
الدراسة التى نشرت الورقة البحثية لها فى مجلة "Frontiers in Neuroscience" تتبعت بدقة كيفية تغير نشاط الدماغ فى أثناء حفظ الكلمات، واتضح أن الروابط فى الدماغ اللازمة للحفظ تظهر فى غضون ساعة إلى ساعتين.
وبحسب دراسات سابقة، فقد كان يعتقد العلماء أن الوقت الذى يحتاجه الدماغ لحفظ الكلمات الجديدة يمكن أن يصل إلى يوم واحد.
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