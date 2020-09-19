إخصاء المغتصبين.. حاكم ولاية فى نيجيريا يفرض قانونا جديدا لحماية الأطفال

أعلن حاكم ولاية كادونا فى نيجيريا، ناصر أحمد الرفاعى، عن إصدار قانون غريب للغاية، والذى ينص على عقوبات جديدة على المغتصبين، تصل إلى على الإخصاء الجراحى أو الإعدام.





حاكم ولاية فى نيجيريا على حسابه على تويتر، قال إن "العقوبات الصارمة مطلوبة للمساعدة فى حماية الأطفال من الجرائم الخطيرة".

ونص القانون الجديد على رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن للمغتصبين إلى السجن المؤبد بموجب القانون الجديد، الذى وقعه الرفاعى الأربعاء، علماً أن القوانين قبل تعديلها كانت تنص على إيداع مغتصب البالغين السجن لمدة تصل الى 21 عامًا، أما مغتصبى الأطفال لمن هم دون الـ14 عامًا كانت عقوبتهم السجن مدى الحياة، بحسب "LBC".

وسيعاقب الرجال المدانون باغتصاب أى شخص يقل عمره عن 14 عامًا بموجب القانون الجديد بالإخصاء الجراحى والإعدام، كما يمكن معاقبة النساء المدانات باغتصاب الأطفال باستئصال البوق الثنائى أو قناتى فالوب، والموت.