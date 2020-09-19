- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
حاكم ولاية فى نيجيريا على حسابه على تويتر، قال إن "العقوبات الصارمة مطلوبة للمساعدة فى حماية الأطفال من الجرائم الخطيرة".
ونص القانون الجديد على رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن للمغتصبين إلى السجن المؤبد بموجب القانون الجديد، الذى وقعه الرفاعى الأربعاء، علماً أن القوانين قبل تعديلها كانت تنص على إيداع مغتصب البالغين السجن لمدة تصل الى 21 عامًا، أما مغتصبى الأطفال لمن هم دون الـ14 عامًا كانت عقوبتهم السجن مدى الحياة، بحسب "LBC".
وسيعاقب الرجال المدانون باغتصاب أى شخص يقل عمره عن 14 عامًا بموجب القانون الجديد بالإخصاء الجراحى والإعدام، كما يمكن معاقبة النساء المدانات باغتصاب الأطفال باستئصال البوق الثنائى أو قناتى فالوب، والموت.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إخصاء المغتصبين.. حاكم ولاية فى نيجيريا يفرض قانونا جديدا لحماية الأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.