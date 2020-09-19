50 ألف حالة.. الصحة العالمية : وفيات كورونا الأسبوعية مرتفعة بشكل غير مقبول

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس كوفيد-19 والبالغة حوالى 50 ألف شخص مرتفعة بشكل غير مقبول، مع اقتراب تسجيل مليون حالة وفاة فى العالم.





وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن معدلات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجدّ فى العالم تعد فى حالة استقرار بدلاً من أن ترتفع بشكل كبير، فإن الأرقام العالمية تنطوى على زيادات مفاجئة على المستويات الإقليمية والمحلية الأدنى.

وأودى الفيروس القاتل بحياة ما يقرب من 947 ألف شخص فى أرجاء العالم منذ ظهوره فى الصين فى ديسمبر الماضي، وفقا لمصادر رسمية جمعتها وكالة فرانس برس، فيما تم تسجيل أكثر من 30,2 مليون إصابة.

وقال المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ الصحية فى منظمة الصحة العالمية مايكل راين "نضيف اسبوعياً ما بين 1,8 مليون ومليونى إصابة ووفيات بمعدل ما بين 40 الى 50 ألفا".

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وأضاف "لحسن الحظ أنّ الأعداد لا ترتفع بشكل مطرد، إنّه رقم مرتفع إلى حد كبير، ليس هذا ما نسعى اليه".

وتابع "على الرغم من أن هذه الأرقام ثابتة على المستوى العالمي، فإن ذلك يغطى حقيقة أنه على المستوى الإقليمى ودون الإقليمى فى بعض البلدان، نشهد ارتفاعات كبيرة فى حالات الإصابة".

وقال رايان إنّه على الرغم من أن نسبة وفاة المصابين انخفضت مع تحسن تقنيات العلاج "لا يمكننا التسليم بـ 50 ألف حالة وفاة أسبوعيا كرقم مقبول".