اكتشاف سر شراب صينى عمره أكثر من 2000 عام

وعثر علماء الآثار فى مدينة سانمينشيا بوسط الصين، على وعاء برونزى مصنوع على شكل بجعة بداخله سائل بنى غامض يعود لسنة 206 قبل الميلاد، وفقا لما نقلته صحيفة "بيبل سى إن".
وبحسب سبوتنيك، خلص العلماء بعد شهور من التحليل، إلى أن السائل كان فى الواقع مشروبا مقطرا مشابهًا لخمور طبية مسجلة فى كتاب طبى قديم اكتشف فى مقابر ماوانغدوى وربما تعود لعهد أسرة هان.
وقال مدير معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار فى سانمنشيا: "من النادر يمكن رؤية وعاء برونزى مثل هذا، وقد وجدت التحاليل أن الوعاء كان يستخدم لتخزين الكحول".
وبحسب الصحيفة، سيستمر إجراء الاختبارات على السائل للحصول على مزيد من المعلومات حول المواد الخام المستخدمة فى إنتاجه.
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