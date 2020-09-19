وزير الصحة الإماراتى يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا

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وقال العويس : "إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أى أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم، مؤكدا أنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التى تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التى أجراها القطاع الصحى فى الدولة".
كما أوضح أن "اللقاح آمن وفعال وسيساهم فى تقليل الخسائر التى تسببت بها جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح.".
يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19، فى 14 سبتمبر الجارى، لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابى الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.
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