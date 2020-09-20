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بروتينات تساعد على إنقاص وزنك خلال فترة الدايت

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إيرينى بهجت 2020-09-20 08:43 0 تبليغ

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وأشار أطباء التغذية إلى الفرق بين البروتين النافع الذى يساعد على إنقاص الوزن وغيره الذى لا يؤثر فى الوزن.

ومن أبرز أنواع البروتين المسؤول عن إنقاص الوزن، وفقا لموقع "Living strong":

-العدس:

يعتبر من ضمن أفضل أنواع البروتينات التى تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.

-الخميرة:

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يساهم فى الوقاية من إرهاق الدايت، وتعتبر من أفضل أنواع البروتين لاحتوائها على 8 جرامات، فضلًا عن احتوائها على فيتامين ب6 وفيتامين ب2 وفيتامين ب12، وهذه الفيتامينات مفيدة عند اتباع دايت.

-بذور الشيا:

يعتبر مصدر غنى بالبروتين والألياف الغذائية، حيث تحتوى على 130 سعر حرارى و6 جرامات من البروتين، فضلًا عن الأوميجا 3 الضرورى عند إنقاص الوزن.

-التمبيه:

هو أحد منتجات فول الصويا، ويعد وسيلة لإمداد الجسم بالطاقة خلال فترة "الدايت".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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