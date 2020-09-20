صور .. موضة التنانير المتدرجة للمحجبات

وتستعين المحجبات بـ "Tiered Skirts" فى مختلف الأوقات والمناسبات لأجل الحصول على إطلالة أنيقة وعملية تلفت الأنظار. ويمكن تنسيق التنورة مع تى شيرت أو قميص، بالإضافة إلى حذاء رياضى لضمان الحصول على إطلالة عملية فى الكاجوال. وعند البحث للحصول على إطلالة أنيقة فى خروجات المساء يفضل تنسيقها مع بلوزة ستان أو دانتيل أو قميص أبيض بسيط مع حذاء كلاسيك ذو كعب عالى.

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