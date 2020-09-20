منها الموسيقى الصاخبة والسكريات .. عادات تؤثر على المخ وتتسبب فى إتلافه

يعشق البعض الإفراط فى تناول السكريات، دون إدراك تأثيرها على صحة المخ، حيث تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص البروتينات والعناصر الغذائية، وتتمكن سوء التغذية من إعاقة نمو الدماغ و تلفه.

ومن المعروف أن قلة النوم تؤدى إلى العديد من المشكلات مثل النعاس الشديد أثناء النهار والاكتئاب وضعف الذاكرة، كما كشفت العديد من الأبحاث أن الدماغ ينقى نفسه من السموم فقط خلال دورة النوم العميق، ويمكن أن تتسبب قلة النوم فى موت خلايا المخ ناتجا عنها ضعف الذاكرة والتأثير على الكثير من الوظائف الحيوية، وفقا لما جاء فى "Web md".

ويعتاد الشباب على سماع الموسيقى بمستوى صوت عال لأجل الاستمتاع بها من خلال استخدام سماعات الأذن أو الرأس، دون إدراك تأثيرها على المخ منها فقد تؤدى إلى فقدان الذاكرة.

ولشرب المياه فائدة كبيرة على المخ حيث تكل نسبتها 80% من الدماغ، لحاجتها إلى كمية كافية من الماء للتفكير والتركيز بشكل أفضل.