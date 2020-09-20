بدءا من 20 سبتمبر .. فيسبوك يبدأ فرض التصميم الجديد على مستخدميه

وتم طرحه التصميم الجديد لمزيد من المستخدمين، الذين سئلوا فى البداية عما إذا كانوا يريدون التبديل إلى المظهر الجديد أو الرجوع إلى التصميم القديم، ولكن الآن يقول فيسبوك أن هذا الخيار ستتم إزالته من سبتمبر.

ومن المتداول أن فيسبوك يلزم مستخدميه بدءا من 20 سبتمبر على تغيير الشكل القديم، وبدأ بالفعل لدى البعض حتى يتم دفع التغيير إلى الجميع بشكل إجبارى مع نهاية سبتمبر، دون إتاحة اختيار التبديل إلى Classic Facebook.

وأزال فيسبوك الشريط الأزرق الشهير فى الأعلى، ويأتى بتصميم جديد به وضعا غامقا يمكن تشغيله للمستخدمين، كما أنه يجلب مساحات فارغة متعددة ويغير شكل الشريط العلوى.

ويضع التصميم الجديد أيضا المزيد من التركيز على الميزات المختلفة التى تحاول الشركة دفعها، بما فى ذلك أداة مشاهدة الفيديو وقسم الألعاب.

يذكر أن فيسبوك كشفت لأول مرة عن تصميمها الجديد فى مؤتمر المطورين فى العام الماضى، وبدأت بإتاحته أولاً على الهواتف الذكية عبر تطبيقها الرسمى، ثم بدأت توفره على الويب تدريجياً والبداية كانت بطلب الانضمام ثم بعدها أصبح يتوفر من تلقاء نفسه.