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الانطباع الأول .. تحد جديد أشعل فيسبوك

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إيرينى بهجت 2020-09-20 11:32 0 تبليغ

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تداول عبر فيسبوك تحدى جديد وهو الانطباع الأول الذى فيه يتسائل الأشخاص عبر حساباتهم الشخصية أصدقائهم عن الانطباع الأول الذى أخذوه عنهم فى أول مقابلة وقعت بينهم.

الانطباع الأول

والانطباع الأول هو الحدث الذى يلتقى فيه شخص ما لأول مرة شخصًا آخر، ويشكل حينها صورة ذهنية عن ذلك الشخص.

وطالب العديد من الأشخاص من خلال هذا التحدى أصدقائهم بالتفاعل معهم بما يرونه حقيقة عنهم دون خداع أو تجميل.

وأجمعت الكثير من التعليقات لدى الشخصيات المختلفة عن الانطباع الأول كان حول إن الشخصية مغرورة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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