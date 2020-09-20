أسباب ظهور الهالات السوداء فى سن مبكر

وأوضح الأطباء أن الهالات السوداء تحت العين إشارة لوجود مشاكل صحية فى الجسم، وفقا لما جاء فى "The Health".

وهناك عوامل عدة تتسبب فى ظهور الهالات السوداء منها الوراثة والشيخوخة والإجهاد العقلى أو البدنى والتغيرات الهرمونية ونقص التغذية وقلة النوم.

ويتسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس إلى تحفيز الجسم على إنتاج المزيد من الميلانين الذى يمنح البشرة لونها ويتسبب فى ظهور الهالات السوداء.

ومع تقدم العمر يصبح الجلد رقيقا ويفقد الدهون والكولاجين، وهذا ما يجعل الأوعية الدموية ذات اللون الأزرق المحمر تحت العين تبدو أكثر وضوحا.

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كما يمكن أن يسبب الجفاف وفقر الدم واتباع بعض العادات الغير صحية فى ظهور تلك الهالات تحت العين، لذلك يجب:

-الحصول على قسط كافى من النوم ليلا، لأن قلة النوم تؤدي إلى ضعف في نشاط الدورة الدموية وظهور الهالات السوداء.

-إزالة المكياج قبل النوم، حتى لا يتسبب تراكم المواد ومستحضرات التجميل على الجلد تحت العين ناتجا عنها تغيير لون تلك المنطقة.

-الإكثار من شرب السوائل لأن نقصها بالجسم يؤدى إلى جفاف البشرة مما يجعلها تبدو خشنة ومتعبة.