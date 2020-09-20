فيديو .. روبوتات تتسابق تحت الماء بالصين

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو، يرصد مسابقة للروبوتات تحت الماء فى منطقة داليان، بحسب ما جاء فى "سبوتنيك". وظهر فى الفيديو الاستعدادات لخوض الروبوتات المنافسة لتنفيذ مهام محددة تحت الماء بقيادة فرق العمل التى تقوم بتشغيلها من على اليابسة. وكانت الروبوتات تحاول التقاط الأشياء من تحت سطح الماء، وتواجه روبوتات أخرى وجها إلى وجه تحت الماء.

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