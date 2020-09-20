الارشيف / لايف ستايل

إيفا فارما تستعد لتصدير أولى شحنات فافيبيرافير المستخدم فى علاج كورونا  

0 نشر
أحمد حمدى 2020-09-20 12:09 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
تستعد شركة "إيفا فارما"، إحدى شركات الأدوية العالمية الرائدة العاملة فى أكثر من 40 دولة حول العالم، والتى تتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مركزاً رئيسياً لها، لتصدير دواء "فافيبيرافير"، وهو مثيل دواء "الأفيجان"، والعلاج الروسى المستخدم فى علاج فيروس المستجد فى السوق المصرية، لخارج البلاد.

وتُعتبر "إيفا فارما"، هى أول شركة مصرية وعربية وإفريقية تُصنع الدواء على أرض مصر، وتصدره للخارج.

يأتى ذلك فى إضافة جديدة للأدوية المُضادة للفيروسات التى تُنتجها "إيفا"، بعدما وفرت دواء "رمديسيفير إيفا فارما" للسوق المحلية، ونجحت فى تصديره لبلدان فى 3 قارات حول العالم.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، إن الدواء هو أحد الأدوية المضادة للفيروسات، والتى تعمل على إيقاف أو تثبيط نشاط الفيروس عن التكاثر داخل الخلايا المصابة بتلك الفيروسات، موضحاً أنه دواء ذو كفاءة فى مواجهة نزلات البرد الحادة، وعدد الأمراض الفيروسية التنفسية، ويستخدم أيضاً فى علاج .

وأضاف "أرمانيوس"، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن "إيفا" حريصة على توفير أية كميات قد تُطلب من الدواء فى السوق المحلية المصرية، مع التصدير للخارج.

Advertisements

وأشار إلى أن خطوط الإنتاج داخل شركته حاصلة على الاعتمادات المطلوبة من الاتحاد الأوروبى وعدد من البلدان حول العالم، ما يذلل أية عقبات للتصدير.

وشدد على التزام "إيفا" بالسعى لتلبية احتياجات المريض من كافة العلاجات والأدوية الهامة له.

وعن استخدامات "فافيبيرافير" كمضاد للفيروسات التنفسية، قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، إن الدواء عبارة عن "أقراص" تمت الموافقة عليه فى 2014 لعلاج الإنفلونزا باليابان، كما حصل على موافقة استخدام الطوارئ للكورونا من وزارة الصحة الروسية.

فيما قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ أمراض الصدر بجامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، إن دولة اليابان أرسلت الدواء لأكثر من 40 دولة حول العالم لإدراجه فى التجارب السريرية، وتمت اضافته لبروتوكول علاج كورونا فى عدة دول منها الهند والصين بالفعل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إيفا فارما تستعد لتصدير أولى شحنات فافيبيرافير المستخدم فى علاج كورونا   على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا