هانى الناظر: عدم ارتداء الكمامة يعرضنا لموجة أشرس من كورونا

وشدد الناظر على ارتداء الكمامة لكونها أكثر فاعلية من أى لقاح فى الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "هناك للأسف حالة تهاون واستهتار ملحوظة وعدم ارتداء الكمامة على جميع المستويات رغم أن الكمامة أهم وأكثر فاعلية من أى لقاح".

ويذكر المواطنين أننا لازلنا فى الموجة الأولى التى بدأت فى مارس الماضى، محذرا من الاستمرار فى عدم ارتداء الكمامة الطبية لأن بذلك التهاون يعود انتشار فيروس كورونا مجددا.

وناشد الناظر متابعيه قائلا: "أناشد الجميع الالتزام تماما بارتداء الكمامة حتى لا نتعرض لموجة أشرس لا قدر الله".