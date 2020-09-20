مواصفات OnePlus 8T الجديد

ويأتى الهاتف "OnePlus 8T" بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، كما تضم ثقبا أعلى يسار الشاشة الهاتف مخصص للكاميرا الأمامية والتى تأتى بدقة 32 ميجابيكسل.
وتتشابه إعدادات الكاميرا الخلفية فى هاتف OnePlus 8T مع جهاز OnePlus 8 الحالى، مع عدسة ماكرو مطورة بدقة 5 ميجابكسل ومساعد عمق إضافي بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى تصميم مربع لإعدادات الكاميرا.
ويحتوى الهاتف على بطارية بقدرة 4500 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، مقارنة بقوة 30 واط فى هاتف OnePlus 8.
ويأتى OnePlus 8T بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.55 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، كما تضم ثقبا أعلى يسار الشاشة الهاتف مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل.
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