5 عادات تقاوم غازات المعدة والانتفاخ

تعتبر غازات المعدة من الاضطرابات الهضمية المزعجة التي تصيب بعض الأشخاص، نتيجة ارتكاب العادات الغذائية الخاطئة، وعادةً ما يصاحبها صعوبة فى التبرز ومغص شديدة بالبطن.





وهناك بعض العادات الصحية المقاومة لغازات المعدة، وفقا لـ "Healthline"، منها:

-الإقلاع عن التدخين:

يزداد معدل الإصابة بغازات المعدة بين المدخنين بشكل واضح، وأرجع الأطباء السبب إلى الهواء الذى يتم ابتلاعه بكميات كبيرة عند التدخين.

-تجنب المشروبات الغازية:

يعتاد بعض الأشخاص على تناول المشروبات الغازية أثناء أو بعد الوجبات، لاعتقادهم بأنها تساعد المعدة على هضم الطعام، مع العلم أن محتواها من الصودا وغاز ثانى أكسيد الكربون يزيد من فرص الإصابة بالانتفاخ.

-تناول الطعام بسرعة:

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تناول الطعام بسرعة، من العادات الغذائية الخاطئة المسببة لعسر الهضم والانتفاخ.

-تجنب الماء البارد:

أكد بعض الأطباء أن تناول الماء المثلج وسط الطعام يمنع المعدة من إفراز الأحماض الهاضمة، مما يؤدى إلى الإصابة بعسر الهضم ومن ثم الانتفاخ والغازات.

-تناول الألياف:

تمثل الألياف أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمى، حيث تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم وتقليل فرص الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات.