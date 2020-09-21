عادات لا تساعد على خسارة الكرش

وينصح خبراء التغذية إلى أهمية اتباع نمط حياة صحى لأجل تحقيق هذا الهدف وخسارة الكرش.

وهناك قائمة ببعض الطرق الغير فعالة التى يتبعها الكثير لفقدان الكرش ولم يجد فائدة، وفقا لما جاء فى موقع "Eat this"، منها:

-تجنب الأطعمة الدهنية:

من المعتقدات السائدة أن تجنب الأطعمة الدهنية يساعد على فقدان الوزن وخسارة الدهون، ولكن نفى خبراء التغذية ذلك مشيرين إلى أن حرمان الجسم من الدهون الصحية المتوفرة بالمكسرات والأسماك الدهنية والزيوت الطبيعية والأفوكادو، قد يعود بالضرر على صحة البشرة والشعر، ويزيد من فرص الإصابة بالسكرى وأمراض القلب.

ويرجى العلم بأن الدهون الصحية من العناصر الغذائية المفيدة لمتبعى الدايت، إذ تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، ولكن يراعى استهلاكها بكميات معتدلة، لأن الإفراط فيها قد يؤدى إلى زيادة الوزن.

-الامتناع عن الكافيين:

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للكافيين فوائد عديدة ولكن الاعتماد عليه بغرض التخلص من دهون البطن، قد يكون أمرا غير صحيا، لأن الإفراط فيه قد يؤدى إلى ارتفاع مستويات هرمون "الكوريتزول" بالجسم، وهو ما يتسبب فى تخزين الدهون فى منطقة البطن.

-شرب الشاى الأخضر:

أظهرت الدراسات أن شرب ثلاثة أكواب من الشاى الأخضر يوميًا، قد يساعد على زيادة معدل التمثيل الغذائى بالجسم، إلا أن هذا لا يكفى للقضاء على الكرش والحصول على بطن مسطحة.

-الوجبات الصغيرة:

من المتداول أن تناول عدد أكبر من الوجبات، بشرط أن تكون صغيرة الحجم، قد يساعد على إذابة دهون البطن، وهذا غير صحيح حيث أشار خبراء التغذية إلى أن الشخص لا يحتاج لتناول وجبات خفيفة كل ساعتين لفقدان الوزن، ولكن يمكن زيادة معدل التمثيل الغذائى عن طريق الاكتفاء بتناول وجبة واحدة بجانب الوجبات الرئيسية.