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أطعمة خطيرة لا تتناولها قبل الجيم لضمان تمرين سليم

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إيرينى بهجت 2020-09-21 14:31 0 تبليغ

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وهناك بعض الأطعمة التى يحظر تناولها قبل الذهاب إلى الجيم، وفقا لـ "livestrong"، منها:

-البروتين:

بالرغم من فائدته فى بناء العضلات وتقويتها إلا أنه عند تناوله بكميات كبيرة يجعل الفرد غير قادرا على استكمال التمرين، وذلك لأن هضمها يستنزف قدر كبير من طاقة الجسم ناتجا عنه الشعور بالخمول والكسل.

-الدهون:

لأن الدهون تستغرق وقتا طويلا فى عملية الهضم، فيظل الدم المؤكسج يتدفق بكميات كبيرة إلى الجهاز الهضمى، مما يؤدى إلى تراجع التروية الدموية الواصلة للعضلات.

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-الألياف:

تساهم الألياف فى الحفاظ على طاقة الجسم، عن طريق ضبط نسبة السكر بالدم، ولكن استهلاكها بكميات كبيرة قبل ممارسة الرياضة، قد يتسبب فى الإصابة بعدد من الاضطرابات الهضمية المزعجة، مثل عسر الهضم والإمساك والانتفاخ.

-الأطعمة الحارة:

لأنها تتسبب فى زيادة مستويات الإنزيمات الهاضمة، وتحفزها على الارتداد إلى المرىء والحلق أثناء ممارسة الرياضة، مما يؤدى إلى الشعور بحرقة المعدة والحموضة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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