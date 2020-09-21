سونى تعتذر بسبب بلايستيشن 5

وبحسب سبوتنيك، اعتذرت "سونى" لمستهلكيها من أن الطلبات المسبقة على الجهاز سادها حالة من الفوضى لكثرة الإقبال على شرائها وحجزها.

وكتب حساب "بلايستشن" الرسمى على موقع "تويتر": "لنكن صادقين، كان من الممكن أن تكون الطلبات المسبقة على "بلايستيشن 5" أكثر سلاسة، نحن حقا نعتذر عن ذلك".

وبدأت الطلبات المسبقة لمنصة الألعاب الجديدة "بلايستيشن 5" يوم الأربعاء الماضى، أى قبل يوم من إعلان "سونى" أن تجار التجزئة سيتلقون الطلبات، الأمر الذى أدى ذلك إلى التدافع، وقيام محلات كبرى مثل "والمارت" بفتح باب تلقى الطلبات على الجهاز بشكل عشوائى، حتى أن بعض الطلبات المسبقة اختفت بعد حوالى دقيقة.

وقالت "سونى" فى اعتذارها للجمهور أن ستوفر المزيد من "بلايستيشن 5" خلال الأيام القليلة المقبلة، ووعدت بأن تجار التجزئة سيشاركون المزيد من التفاصيل، كما تعهدت الشركة أن ستوفر المزيد من الأجهزة حتى نهاية العام الحالى.

وبدأت منصة البيع الإلكترونية الأمريكية "أمازون" أيضا فى تحذير عملائها من أن بعض الطلبات المسبقة على "بلايستيشن 5" قد تصل بعد يوم الإطلاق، وذلك على الأرجح لأن بائع التجزئة لا يعرف بالضبط عدد الوحدات التى سيحصل عليها.

وقالت شركة "سونى" الأربعاء الماضى، إن الجيل الجديد من منصة ألعابها الشهيرة، سيطرح فى شهر نوفمبر، بسعر 499 دولارا، وبـ399 دولارا للنسخة غير المزودة بمحرك أقراص، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

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ومن المقرر أن تطرح "سونى" جهازها الجديد للبيع فى 12 نوفمبر، فى عدد من الدول، منها اليابان وأمريكا، على أن تطرحها فى باقى دول العالم بعد أسبوع واحد من هذا التاريخ.

ويأتى هذا الإعلان بخلاف تقارير سابقة، أشارت إلى أن "سونى" أجلت إطلاق "بلايستيشن 5" من يوليو الماضى إلى أكتوبر المقبل.

وكشفت التقارير عن عزم "سونى" إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين وحدة من "بلايستيشن 5" بحلول نهاية العام الجارى 2020، وأنها تستهدف الوصول بالتقديرات إلى 11 مليون وحدة بحلول مارس 2021.