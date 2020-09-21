فى اليوم العالمى لـ ألزهايمر .. عادات تحميك من الإصابة به

وبدأ الاحتفال به عام 1984 فى واشنطن، حيث قدمت مجموعة من الخبراء فى مرض آلزهايمر حلمًا واحدًا ورؤية هدفها: "حياة أفضل للأشخاص الذين يعانون من الخرف ولذويهم" ولم تتغير الرؤية، وكذلك العاطفة لم تتزعزع، حيث تضاعف عدد أعضاء جمعية مرضى الزهايمر من أربعة أعضاء لتصل إلى أكثر من 75 جمعية عالمية للزهايمر.

ويستهدف اليوم العالمى لـ ألزهايمر رفع الوعى الصحى وتعزيزه حول ذلك النوع من المرض فى العالم، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لمرضى ألزهايمر فى جميع مراحله، ومحاولة تقليل خطر الإصابة من خلال تغيير نمط الحياة واتباع أسلوب صحى.

وجاء اسم مرض ألزهايمر من الطبيب الذى اكتشفه "ألويس ألزهايمر" عام 1906، بعد أن لاحظ تغيرات تشريحية فى مخ امرأة توفيت بمرض عقلى غير معتاد.

ويعتبر مرض ألزهايمر هو مرض يصيب كبار السن غالبًا، يبدأ الشخص المصاب به بفقدان خفيف للذاكرة يؤثر فى أجزاء من الدماغ التى تتحكم فى الفكر والذاكرة واللغة، مما يؤدى إلى فقدان القدرة على إجراء محادثة بسيطة، أو التفاعل مع الأحداث المحيطة.

وهناك بعض الطرق التى تحميك من الإصابة بمرض ألزهايمر، منها:

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-فحص الدورة الدموية للقدم، لأن من خلاله يتمكن الفرد من معرفة فرص الإصابة بـ ألزهايمر والسكتات الدماغية.

-تناول الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة، التى يمتصها المخ وتبطئ من تدهور الذاكرة وتساعد على الوقاية من الزهايمر، وعموما فإن الخضروات والفاكهة غنية بهذه المواد ولكن أغناها: الزبيب - التوت الأزرق - الخضروات والفواكه الملونة.

-تجنب الدهون الضارة التى تؤثر سلبيا على وظيفة المخ، لذلك يجب الحد من تناول الأطعمة المقلية والألبان والأيس كريم والأجبان كاملة الدسم.

-تناول الشوكولاتة، لكونها المكون الأساسى الذى يحتوى على كمية هائلة من أحد أنواع مضادات الأكسدة يسمى الفلافانول وله خصائص هامة لحماية القلب والمخ ويساعد شرب الكاكاو على تحسين الدورة الدموية للمخ.

-رفع مستوى الكوليسترول المفيد الذى يحمى القلب ويفيد المخ لكونه يمنع تدمير خلايا المخ، وذلك من خلال ممارسة الرياضة.