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تحديد قيود لتلقى اللقاح ضد كورونا

0 نشر
أحمد جاد 2020-09-21 19:23 0 تبليغ

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قال رئيس قسم المناعة السريرية والحساسية فى جامعة سيتشينوف الروسية، ألكسندر كاراؤلوف، إن القيود المفروضة على التطعيم تشمل مجموعة صغيرة من الأشخاص، التى تعانى من نقص المناعة الأولية.

وأشار كاراؤلوف لقناة "آرتى": "لن تمنع أمراض المناعة الذاتية والروماتيزم وحتى الأورام تلقى اللقاح".

وردا على سؤال حول إمكانية تلقى لقاح ضد والإنفلونزا فى الوقت نفسه، نصح الخبير بتلقى لقاح ضد الإنفلونزا الآن.

وقال بحسب "سبوتنيك" : "بعد أربعة أسابيع سيصبح بإمكانكم تلقى لقاح ضد كورونا (سبوتنيك V)، الذى يتضمن حقنتين بفارق واحد وعشرين يومًا. ويمكن للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بجرثومة المكورات الرئوية تلقى لقاح المكورات الرئوية الآن أيضا".

فى سياق متصل، أعلنت نائبة وزير الصحة الروسى، إيلينا زيلينينا، للصحفيين، سيتم تسليم لقاح ضد فيروس كورونا إلى الأقاليم الروسية بجرعات صغيرة نظرا لحاجته لظروف تخزين الخاصة.

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يذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح فى العالم للوقاية من "كوفيد-19" تحت اسم "سبوتنيك V"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالى لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسى الصنع ضد "كوفيد-19".

وفى الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح فى 5 دول، والطاقات المتاحة تغطى الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة فى السنة.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، فى قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات، لكنها تتميز بقلة عدد الوفيات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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