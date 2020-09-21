الصحة العالمية : السباق على لقاح كورونا مسعى مشترك

وأضاف غيبريسوس فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته المنظمة اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئى، وبُث مباشرة على حسابها الرسمى فى موقع "تويتر"، إن "مرفق كوفاكس العالمى سيساعد بالسيطرة على هذا الوباء (كورونا) وإنقاذ الأرواح، وتسريع الانتعاش الاقتصادى.

وتابع، أن الهدف الشامل لمرفق كوفاكس (وهو برنامج لضمان الوصول المنصف إلى لقاحات كوفيد-19)، هو ضمان حصول جميع البلدان على اللقاحات فى نفس الوقت، وإعطاء الأولوية لأولئك الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح غيبريسوس، فى المؤتمر الذى شارك به الرئيس التنفيذى لتحالف اللقاحات، الدكتور سيث بيركلى، والرئيس التنفيذى لتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة ريتشارد هاتشيت، أن "هدفنا هو توفير مليارى جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2021".

إلى ذلك، أشار كل من الدكتور سيث بيركلى وريتشارد هاتشيت، إلى انضمام، 64 اقتصادًا من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع إلى مرفق كوفاكس، ومن المتوقع أن يقوم 38 اقتصادًا آخر بالتوقيع فى الأيام القادمة للانضمام للمرفق.

وأضافا، أن هذه الاقتصادات ذاتية التمويل، تنضم إلى 92 اقتصادًا من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض، مؤهلة للحصول على الدعم المالى من خلال مرفق كوفاكس، وهذا يعنى أن ما مجموعه 156 اقتصاداً، يمثلون ما يقرب من ثلثى سكان العالم، ملتزمون الآن أو مؤهلون لتلقى اللقاحات من خلال هذا المرفق.