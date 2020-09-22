إنفوجراف .. بعد نجاة ترامب من الريسين .. اعرف أكثر عن سم الزعماء

ويرصد الإنفوجراف التالى، أبرز أعرض "سم الزعماء" وطرق علاجه كما يلى: جدير بالذكر أن سم الريسين، يوقف إنتاج البروتين داخل جسم الإنسان، وينتقل بالاستنشاف، أو البلع، أو والملامسة.

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