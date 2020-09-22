يوتيوب يحرم بعض مستخدمى هواتف آيفون من ميزة جديدة

وتبعا للمستخدمين فإن ميزة " PIP" أو "صورة داخل صورة" التى أضافتها آبل لأنظمة iOS 14 الجديدة لا تعمل عند المستخدمين المجانيين لـ "يوتيوب" عبر متصفحات "سفارى"، لكنها تعمل عند مستخدمى YouTube Premium الذين يدفعون اشتراكات للحصول على ميزات إضافية فى "يوتيوب".

وتظهر الفيديوهات التى نشرها بعض مستخدمى هواتف آيفون أنه وعند مشاهدة الفيديو بوضع "ملء الشاشة" على يوتيوب من المتصفح المذكور فإن المقطع يعمل دون مشكلات، لكن وبمجرد الضغط على خيار ظهور الشاشة الثانوية لمتابعة التصفح عبر "سفارى" تختفى نافذة الفيديو تماما من الشاشة.

وتعتبر ميزة " PIP" إحدى الميزات العملية التى أدخلت إلى هواتف آيفون وكانت موجودة فى بعض نماذج أجهزة أندرويد أساسا، فهى تمكن المستخدم من مشاهدة الصور أو مقاطع الفيديو فى "شاشة ثانوية" على هاتفه أثناء تصفح الإنترنت أو استخدام أحد التطبيقات للمراسلة على سبيل المثال.

وتجدر الإشارة إلى أن المشكلات المذكورة مع ميزة "PIP" واجهت بعض مستخدمى iOS 14 فى أجهزة آيفون فقط، ولم يشتك منها أصحاب أجهزة آيباد.