نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. نصائح باستخدام محور روض الفرج

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأضاف أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل القاهرة بها بعض الأعمال التوسعية وخصوصا فى أعلى الكنيسة للمتجهين إلى المنيب، بالإضافة إلى أعلى المرج.

وبالنسبة لمحافظة الجيزة، أشار إلى ارتفاع الكثافة المرورية وانحصارها فى شارع السودان أمام مترو الجامعة ويفضل سلوك شارع مراد أو الجامعة.

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وأوضح تواجد ازدحام محور جوزيف تيتو، وأما القادمين من الوايلى يفضل سلوك شارع مصر والسودان، ونصح المستمعين بسلوك كورنيش النيل لأن الكثافة المرورية هناك تعمل بشكل جيد ومرضى

ونصح القادمين من أعلى محور 26 يوليو إلى ميدان لبنان بسلوك محور روض الفرج.

أما فيما يخص الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة أو 15 مايو، تعمل بشكل جيد ومرضى.