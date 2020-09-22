صور .. طرق إخفاء الكرش فى فساتين السواريه والأفراح

فهناك طريقة ارتداء حزام لإخفاء البطن البارزة، ويساعد ذلك على تنحيف البطن ومنطقة منتصف الجسم وإبراز الخصر بشكل مثالى.

ويُنصح باختيار حزام بعرض متوسط ليس عريضا جدا وليس رفيعا للغاية، ويفضل ألا يكون ضيقا، ومن المهم أن تجنب الأحزمة التى يختلف لونها عن الفستان أو المطرزة بشكل مبالغ لأنها يمكن أن تلفت النظر إلى البطن البارزة بدلاً من إخفائها.

وللعرائس ينصح باختيار قصات تشبه الأميرات أو تأخذ شكل حرف A، وتجنب الموديلات الضيقة التى تبرز تفاصيل الجسم.

وتلعب الأقمشة دورا مهم فى إخفاء البطن، من خلال الابتعاد عن الستان والدانتيل المطاطى واستبدالها بخامات خفيفة وناعمة لأجل الشعور بالراحة عند ارتدائها.

وإن كنت تبحثين عن موديلات فساتين تتناسب مع قوامك وتساعدك فى إخفاء البطن الممتلئة فليس هناك أفضل من ارتداء فساتين الزفاف الـ Wrap خصوصا إذا تميزت ببعض الكسرات على البطن، فهى يمكن أن تخفى البطن الممتلئة بطريقة سهلة وبسيطة مع الحصول على إطلالة جذابة لك فى المناسبة.