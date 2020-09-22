مرسيدس EQV الكهربائية تنطلق في الخريف

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الجديدة تجمع بين الراحة المعهودة لموديلات الفئة V مع مقصورة داخلية تتميز بالمرونة والعديد من خيارات التجهيز.
وتعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك كهربائى بقوة 150 كيلووات/204 حصان مع بطارية سعة 100 كيلووات ساعة تتيح بلوغ مدى سير يصل إلى 418 كيلومتر فى أحسن الحالات، وتنطلق السيارة بسرعة قصوى 140 كيلومتر لكل ساعة أو 160 كيلومتر لكل ساعة بشكل اختيارى.
وتم تصميم البطارية فى قاع السيارة، وهو ما يضمن خفض مركز الثقل لتعامل أفضل مع المنعطفات وخلق مزيد من الرحابة فى المقصورة الداخلية مع الحفاظ على مساحة التحميل.
وتحصل السيارة الجديدة على خدمات نظام الاستعمال MBUX مدعوما بشاشات لمسية كبيرة وبرنامج EQ لتخطيط المسار والبحث عن محطات الشحن، والذى يستغرق حوالى 45 دقيقة للوصول إلى 80% فى أحسن الظروف.
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