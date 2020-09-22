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متابعو صباحك ومطرحك يحتفلون بتصدر أحمد يونس تويتر

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إيرينى بهجت 2020-09-22 08:49 0 تبليغ

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واحتفل يونس بتصدر هاشتاج "أنت ويونس وصباحك ومطرحك" عند إذاعة حلقة اليوم من صباحك ومطرحك على الراديو 9090، وقال: "التريند الأول يا جدعان فى مصر على تويتر حالا .. صباحكوا فل يا أجمد صبحاوية".

وتفاعل المغردون لتصدر هاشتاج "أنت ويونس وصباحك ومطرحك" تويتر، قائلين: "التريند الأول كالعادة .. عاش يا صبحاوية"، "رقم واحد كالعادة"، "نستكمل مودنا العظمة بقى"، "التريند الأول عاش"، "وأخيرا عم الناس نور مكانه تانى".

وقدمت الحلقة مجموعة متنوعة من الأغانى الأجنبية والعربية، وفقرة النشرة المرورية، والبرج فى الدرج، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها.

"صباحك ومطرحك" برنامج يذاع على الراديو 9090 بدءًا من الساعة 7 حتى 9 صباحًا، ويقدمه الإعلامى أحمد يونس.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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