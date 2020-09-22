فوائد التوت البرى فى تقوية المناعة

وأوضحت الجمعية التوت البرى الأحمر يزخر بفيتامين C، الذى يعمل على تقوية المناعة، وفيتامين A، الذى يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العين والبشرة.
كما يحتوى على مركبات نبات ثانوية، مثل أنثوسيان والبوليفينولات، والتى تحمى خلايا الجسم من الجذور الحرة المسببة للشيخوخة، كما أنها تدعم القلب والأوعية الدموية، فضلا عن تأثيرها المضاد للبكتيريا.
وبالإضافة إلى ذلك، يحتوى التوت على مادة "بروأنثوسيانيدين"، التى تندرج ضمن المواد المرة، والتى تساعد فى علاج التهاب المثانة وعدوى المسالك البولية.
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