طريقة التعامل مع إفرازات البشرة الدهنية المفرطة

وهناك عوامل عدة تتسبب فى زيادة إفرازات الوجه للدهون أبرزها قلة ترطيب البشرة والإفراط فى استخدام مستحضرات التجميل الغنية بالزيوت بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة ورطوبة الطقس.

وللتحكم فى إفراز دهون الوجه هناك طرق عدة يجب اتباععها، وفقا لموقع "Medical news today"، منها:

-ترطيب البشرة:

يعتبر أصحاب البشرة الدهنية لا تحتاج بشرتهم إلى الترطيب نتيجة لكثرة الدهون التى تفرزها ولكن فى الحقيقة أن قلة ترطيب البشرة يتسبب فى زيادة الإفرازات الدهنية.

لذلك يجب على السيدات أصحاب البشرة الدهنية غسل الوجه مرتين الأولى فى الصباح والثانية قبل النوم مع دهن الوجه بكريم مرطب مناسب لنوع البشرة.

-شرب المياه:

يجب الاهتمام بشرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم، للحفاظ على ترطيب البشرة، ومن ثم منع الوجه من إفراز المزيد من الدهون.

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-تقشير البشرة:

يساعد على تخلص الجلد من الإفرازات الدهنية وتنظيف المسام من الأوساخ المتراكمة وإزالة خلايا الجلد الميت.

-اتباع نظام غذائى صحى:

تتأثر بشرة المرأة كثيرًا بعاداتها الغذائية، حيث يؤدي الإفراط في الأطعمة الدسمة إلى زيادة إفراز الوجه للدهون، لذلك يفضل استبدالها بالخضروات والفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات المفيدة لصحة الجلد.

-ماسكات تناسب البشرة:

يعتبر ماسك العسل بالشوفان من أفضل أقنعة الوجه المناسبة لأصحاب البشرة الدهنية.