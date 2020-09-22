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طرق تساعدك على تنحيف محيط الخصر

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إيرينى بهجت 2020-09-22 14:54 0 تبليغ

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يواجه بعض متبعى الدايت صعوبة كبيرة فى الالتزام بالصيام الليلى، من السابعة مساء حتى السابعة صباحا، رغم فاعليته فى حرق الدهون الموجودة بمنطقتى البطن والخصر ومنعها من التراكم مرة أخرى.

وأوضح خبراء التغذية أن الصيام الليلى ليس هو الطريقة الوحيدة لأجل الحصول على الخصر المثالى، بل يمكن لمتبعى الدايت تحقيق هذا الهدف عن طريق وجبة العشاء، بشرط أن يتم تناولها فى ضوء عدد من الضوابط وفقا لما جاء فى موقعى "Eat this" و"Health line"، منها:

-تناول اللحوم البيضاء:

تعتبر اللحوم البيضاء من الخيارات الغذائية المناسبة لوجبة العشاء أثناء الدايت، لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين منخفض الدسم، الذى يساعد على التحكم فى الجوع الليلى.

-تقليل حجم الوجبة:

يراعى أن تكون وجبة العشاء قليلة الحجم، بحيث تتمكن المعدة من هضمها وامتصاص عناصرها الغذائية دون الإصابة بأي اضطرابات هضمية مزعجة.

-الامتناع عن الشوكولاتة:

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يفضل أن تكون وجبة العشاء خالية من الحلويات، خصوصا الشوكولاتة الداكنة، لأن محتواها العالى من الكافيين قد يتسبب فى الإصابة بالأرق، ومع السهر ليلا، تزداد الرغبة فى تناول الطعام.

-الاكتفاء بالسوائل:

إذا كنت لا ترغب فى تناول الطعام ليلا، يمكنك أن تختم يومك بشرب الماء أو شاى الأخضر، فكلاهما من المشروبات الصحية التى تعمل على زيادة معدل حرق الدهون بالجسم.

-تقليل الملح:

ينبغي أن تكون وجبة العشاء منخفضة الصوديوم، لأن المستويات العالية من ملح الطعام تتسبب فى احتباس السوائل بالجسم وزيادة تخزين الدهون بمنطقتى البطن والخصر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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