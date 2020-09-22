إنفوجراف .. عوامل الإصابة بمرض السكر

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وأوضحت الوزارة، أن من عوامل الإصابة الوصول لمستويات جلوكوز غير طبيعية أثناء الحمل "مسبقًا"، وإصابة أحد أفراد العائلة بالسكر، والنظام الغذائى غير الصحى.
يأتى ذلك فى إطار الخدمات الصحية التى تحرص على تقديمها وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك".
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