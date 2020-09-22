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إنفوجراف .. عوامل الإصابة بمرض السكر

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فهمى غالى 2020-09-22 17:37 0 تبليغ

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وأوضحت الوزارة، أن من عوامل الإصابة الوصول لمستويات جلوكوز غير طبيعية أثناء الحمل "مسبقًا"، وإصابة أحد أفراد العائلة بالسكر، والنظام الغذائى غير الصحى.

يأتى ذلك فى إطار الخدمات الصحية التى تحرص على تقديمها وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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